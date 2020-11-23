新光鋼(2031)看好鋼價持續向上，預計第四季及明年第一季可望持續受惠低價庫存；公司明年將持續因應基礎建設相關需求，以及風電、太陽能等商機持續看旺，可望為明年提供成長動能。

新光鋼第三季業內業外皆旺，本業獲利明顯成長之外，加上業外持有的世紀鋼金融資產評價利益挹注，單季淨利5.79億元，每股賺1.89元。前三季淨利6.75億元，EPS達2.19元，優於去年同期之0.55元。

中鋼第四季鋼價逐月調升，隨著鋼價續漲，新光鋼第四季本業營收將可持續增加，且在產品漲價下，有利續拉升毛利率，公司並預期低價原料庫存優勢，可望延續至明年首季，持續增進本業的獲利能力。

新光鋼20日舉行法說會，公司表示，近半年疫情趨緩，未來許多國家建設帶動需求，預計中國鋼鐵市場需求樂觀，鋼價漲勢有機會延續至明年上半年；台灣鋼市近期價格緩漲，隨著國際鋼價近期大漲，看好鋼價將持續維持向上格局不變。

新光鋼近來積極布局綠能產業，包括太陽能加工、風電相關業績成效預計明年逐步顯現，太陽能相關訂單將從明年第二季起明顯放量。

新光鋼表示，今年取得不少太陽能相關訂單，明年將進入收割期，預期將從明年第二季起明顯放量。

另外，新光鋼轉投資的前端離岸風電，目前已進入接單量產階段，第四季產能逐步拉升，已開始獲利。

(時報資訊)