南投林明溱縣長23日上午前往草屯垃圾臨時堆置場，除與立委馬文君、許淑華慰問辛苦滅火的消防及環保人員，立委馬文君也贈送一批防護面罩給現場工作人員，確保垃圾山大火控制同時所有人員安全也獲得保障。

環保署現場指揮官總隊長李健育說明草屯垃圾臨時堆置的5萬多公噸垃圾，在悶燒大火控制後將進入第三階段外運去化，也就是環保署將補助草屯鎮公所經費，並辦理發包外運去化作業，但李建育也坦承整個草屯垃圾山要去化到可以接受的程度須等到明年底。

因此林縣長特別強調指出，縣府除促請環保署持續協助人力儀器及經費，加強管控草屯垃圾臨時堆置場的安全，免除垃圾山復燃威脅外，也請求中央加速協調去化地點，讓草屯垃圾山的5萬噸垃圾能儘早外運妥善處理，不要再讓地方民眾在未來一整年都提心吊膽垃圾大火再現。

林明溱並說，南投縣政府除了更積極加強資源垃圾綠能永續處理中心方案的推動，也懇請全國各縣市政府提供垃圾焚化容量，每日10噸20噸不嫌少，提供給南投縣去化仍無處處理的大量陳年垃圾。

立委馬文君、許淑華也指出，南投縣配合中央政策在10多年前停止興建大型焚化爐計畫，南投垃圾去處本就應由環保署主動協調配合到各縣市焚化爐處理，結果證明是事與願違，希望環保署加強找出去化南投縣垃圾的去處，不要再將問題留給缺錢無權手足無措的地方政府。另外，許淑華也說，環保署應加強監督各縣市政府垃圾焚化爐是否有優先處理事業廢棄物或者非一般家庭垃圾的情況，不要讓有焚化爐的縣市因處理費用較高，導致如南投縣無焚化爐的縣市垃圾無處外運處理。

(中時 )