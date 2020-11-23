新北市副市長吳明機今到場主持啟用典禮，和兒童一起下場新設施。（李俊淇攝）

新北市林口區今(23)日有2座特色公園同時啟用，皆以滯洪池作為基地，其中一座以低齡腳踏車練習樂園為主題，兼具共融及特色的兒童遊戲場的立言卡打車公園，另一座則是及過地形的變化結合海洋主題展現新風貌的立功公園，開幕時有上百名學童湧進公園騎車玩耍，議員蔡淑君也在一旁叮嚀：「要帶好安全帽才能下場玩」

新北市府自去年推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，在今年底至少完成50處共融特色遊戲場及全齡化公園，目前已完成39處共融特色遊戲場及全齡化公園，今啟用的立功公園為第26處特色公園、立言公園為第39處特色公園。

林口區長藍品畯說明，立言公園占地近千坪，獨有的三角形基地範圍，貌似太空梭的頂部，形成宇宙探險的設計構想，搭配獨特的滯洪池地形，變化出星空廣場、波浪型車道、騎乘緩丘、曲線斜坡型車道等遊戲設施，讓其間穿梭騎乘的孩子，猶如在宇宙探險一般，充滿童趣。

蔡淑君議員表示，林口公園沒有腳踏車練習區，依規定公園內又不能騎腳踏車，因此向公所建議設置兒童腳踏車練習場，公所運用既有滯洪池公園改造為卡打車公園，讓原本僅有簡易散步道的閒置滯洪池，變身為大家喜歡的活動場域，而公園的特殊設計也可以成為一個不錯打卡景點。

林口區公所表示，距離立言卡打車公園700公尺的立功公園也在今天同時啟用，它是孩子專屬的海洋風兒童遊戲場，由海盜船領航，結合磨石溜滑梯、彩虹跳樁、漂流旋轉特色遊具變成一座小而美的遊樂場，並保留原有生長良好的大樹，創造出適合小朋友冒險的空間。

(中時 )