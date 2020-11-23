1955年蘭陽女中初中部畢業紀念冊上的陳淑芳。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

就讀蘭陽女中初中部的陳淑芳。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

「國民阿嬤」陳淑芳打破金馬影史紀錄，以《孤味》與《親愛的房客》獲得金馬獎女主角、女配角獎，81歲的陳淑芳是蘭陽女中初中部第10屆畢業生，今天（23日）與她同屆的同學在蘭陽女中，翻閱起塵封校史室多年的畢業紀念冊，對於老同學能獲得殊榮，既是感動又是歡喜。

陳淑芳是從瑞芳到宜蘭就讀蘭陽女中初中部，本名是「陳笑」，與她同班的廖惠貞回憶說，陳淑芳說剛出生時她不愛笑，很愛哭，報戶口時想好名字的陳父一時忘了名字，看著她很愛哭，就取個與哭相反的「陳笑」作為名字。

廖惠貞說，當時他們班被老師譽為是最漂亮、最活潑的一班，同班除了陳淑芳外，還有一人走上演藝之路，拍2部電影就結婚。陳淑芳的同學李淑慧說，印象中陳淑芳愛表演，對這方面相當有興趣，蘭女初中部畢業那年，剛好是國立藝專第1屆，陳淑芳因此報考，這演藝之路一走就是63年。

同屆的黃秀金雖然與陳淑芳不同班，但因住家與陳淑芳借住的親戚家相當近，常一起聊天，不覺得陳是隔壁班，倒像是一家人；黃秀金在陳淑芳獲獎前有先去看《孤味》，「真的讓我很感動，回憶過去日子、我們所走的路，她赤裸裸地演出來。」

蘭陽女中校長曾璧光說，陳淑芳的表現讓我們很感動，尤其拿到獎後所說的「我是演員，我不是明星」、「那怕是一場戲一句話我都會演」，敬業的精神與專業態度是後輩學子學習的最佳典範。

(中時 )