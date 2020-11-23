28歲陸姓女子凌晨騎單車回家，在路口與轉彎的大貨車擦撞，魂斷輪下。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

28歲陸姓女子凌晨騎單車回家，在路口與轉彎的大貨車擦撞，魂斷輪下。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南善化今天發生一起死亡車禍，28歲的陸姓女子凌晨1點多騎腳踏車要回家，沒想到在善化區台1線、成功路口與大貨車發生擦撞，當場慘遭車輪輾過，沒了呼吸心跳，警消到場後將人送醫仍不治，該路口距離女子家僅有100公尺，卻永遠回不了家，令人唏噓。

警方調查，51歲的邱姓大貨車駕駛，今天凌晨開車從新市往善化方向行駛在台1線上，行駛到肇事路段時，正好要右轉成功路前往國道3號善化交流道，不慎與陸女騎乘的腳踏車發生擦撞，撞擊後陸女倒地又遭車輪輾過，右大腿與肢體多處骨折，已經沒有生命跡象。

南市消防局據報派遣善化分隊前往搶救，緊急將人送往麻豆新樓醫院，最後仍因傷重回天乏術，據了解，陸女就住在離肇事地點約100公尺的成功新村，可說是「過了路口就到家」，但卻因這場車禍永遠回不了家。

警方現場對邱姓大貨車駕駛進行酒測，酒測值為零，初步研判車禍可能因大貨車的內輪差引起，駕駛轉彎時未注意同側有直行的單車騎士而釀禍，至於車禍的詳細原因，有待警方進一步調查釐清。

(中時 )