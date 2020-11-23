時至年底，大陸房地產企業面臨降負債和沖業績的雙重壓力，且進入第4季在政策引導下房企降槓桿影響不斷深入，據新資產負債率的標準，55％的上市房企負債率超70％。同時房企10月業績「以價換量」明顯。其中，TOP 50房企達20家，較9月增加九家。同時有14家房企甚至銷售均價下降卻未能達到預期銷售效果，表現出「量價齊跌」。

但據平安證券不完全統計，10月涉房類政策推出頻率放緩，單月涉房類政策（含中央及地方）共19項，較上月降50％，其中偏緊類10項、占比53％。業內普遍認為，「房住不炒」仍將是「十四五」期間房市調控主基調，但考慮熱點城市調控已陸續收緊，隨著銷售增速回落、房市趨穩，後續調控節奏或同步趨於平穩。

但有趣的是，根據《中國經濟週刊》引述天眼查發佈的《房地產行業企業資料報告（2020）》顯示，2020年前3季，大陸新增房地產相關企業超過30萬家。

(旺報 )