根據統計，年齡於65歲以上，每13個人；80歲以上，每5人中即有一人失智，比例並不算低。憶聲科技文教基金會為讓民眾能有效的全面認識失智症，特別邀請現任臺安醫院神經內科主任林冠宏，12月5日下午兩點起於中壢區公所3樓訓練教室，舉行「神經退化疾病-失智症」專題講座。

憶聲科技文教基金會講座籌備人王惠敏表示，台灣已漸步入高齡化社會，因此失智症的發生恐會在你我身邊越發頻繁，所以對民眾來說，關於失智症的成因、及早發現預防之道及治療相關，更是相形重要。一旦家人若不幸罹患失智症，甚至有失能情況，許多人對於疾病的無知，在照顧病人時，往往會帶來生活中很大的不便和辛苦。王惠敏說，因此希望透過本次的專題講座「神經退化疾病-失智症」，讓參與的民眾先對失智症有初步的認識，藉以建立正確的觀念及能友善對待身旁病友。

憶聲科技文教基金會專題講座，為避免醫病主題給人艱澀難懂的印象，於此次主題研擬時，都以實用性、生活化、重要度等三大面向進行規劃，希望讓參與的民眾輕鬆吸收新知。同時，也邀請業界經驗豐富的醫師進行解說與交流，本次於12月5日舉辦的「神經退化疾病-失智症」專題講座，特邀請臺安醫院神經內科主任林冠宏前往進行專題演講，他曾撰寫「失智，就是這麼一回事！」一書，是業界知名的內神經科專家。林冠宏醫生當天將以實際案例進行分享，分享失智症的成因、症狀、病程、類型及診斷等…資訊，並介紹如何預防及照顧病人的重點說明。

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