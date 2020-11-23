鼓鼓呂思緯21日在北流舉辦首場大型售票演唱會「聽到請回答Connecting…」，順利落幕。儘管當天有金馬獎頒獎典禮盛事，鼓鼓的好人緣仍吸引了不少圈內好友來相挺，好戰友蕭秉治當然也沒缺席，兩人在後台擁抱，一個擁抱勝過千言萬語，越過事業低潮的䓢中滋味，他們了然於心，蕭秉治提及：「你總是告訴我，我多麼有才華，多會寫歌，但是今天我想告訴你，你已經到了我心裡中最夢想的那種境界，那種只為音樂，只為愛而活的無我境界」，真情告白的長文逼哭鼓鼓，師兄阿信也轉發稱「團員就是沒有血緣的兄弟」。

演唱會上，鼓鼓安排了多首關於愛的歌曲，有寫給家人的〈天堂之後〉、〈先得方〉，他說2020年帶走一些人，離開的人都有把愛留下來，相信他的爸爸聽得到，看到他的表現，也會為他開心，鼓鼓唱到泛淚，被眼尖的歌迷發現，大喊不要哭，倔強的他笑回：「只是沙子掉到眼睛裡而已。」鼓鼓的媽媽、妹妹，姑姑等家人都有到場支持，媽媽很開心看到兒子現在的成就，也感動到落淚。

許多未能到場的歌迷許願鼓鼓能到南部開唱，鼓鼓說：「演唱會前跟導演開會，他問我想給大家帶來什麼，我想要讓每個來現場的人都感受到滿滿的愛，知道自己能被愛，知道自己能夠愛。」而這個目標也做到了，他表示因為防疫關係，台下歌迷都戴著口罩，但尖叫聲和合唱聲很大，讓他感受到滿滿的回饋，因此也給自己訂下目標，希望明年高雄南部流行音樂中心開幕時，能把「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會帶到南部。演唱會結束後，鼓鼓也將投入新北耶誕城及跨年晚會的準備工作，期待每一次演出都能帶給觀眾難忘回憶。

鼓鼓21日舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，圓滿落幕。（相信音樂股提供）

鼓鼓21日舉辦「聽到請回答Connecting…」演唱會，圓滿落幕。（相信音樂股提供）

鼓鼓的家人都到場支持。（相信音樂股提供）

鼓鼓圓夢和偶像張震嶽合唱。（相信音樂股提供）

(中時 )