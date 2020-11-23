台積電(2330)南京廠目前月產能已達成原訂2萬片目標，針對市場傳出台積電決定啟動第2期擴建。台積公司表示，目前尚無進一步擴產具體計畫。

台積電因應中國大陸客戶需求，依原計畫擴增南京廠產能，今年月產能已由1.5萬片擴增至2萬片，製程技術以12奈米及16奈米為主。

針對市場傳出，因應大陸晶片自主化需求，台積電決定啟動南京廠第2期擴建，並以28奈米製程為主。台積電公司示，目前南京廠尚無進一步擴產具體計畫。

據台積電財報顯示，台積電南京廠去年即轉虧為盈，全年獲利新台幣12.89億元。隨著產能規模擴大，今年前3季獲利擴增至91.29億元。

台積電南京廠於2018年10月31日舉辦開幕暨量產典禮，量產1年即於去年獲利。

台積電南京廠以12奈米及16奈米製程為主，是中國大陸製程技術最先進的12吋晶圓廠，初期月產能為1萬片。因應客戶強勁需求，台積電南京廠繼去年底月產能擴增至1.5萬片後，今年進一步擴增，並達到2萬片規模之目標。

(時報資訊)