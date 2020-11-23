玻纖產業谷底已過，報價自8月開始陸續調漲，目前廠商電子級玻纖布訂單能見度已到明年第1季，由於5G真正需求因為全球新冠肺炎疫情尚未上來，玻纖布廠商多預期，待新冠肺炎疫情過後，5G及車用相關需求將會快速攀升，產業可望進入新的成長循環期。

儘管高頻高速傳輸及HDI等產品需求強勁，但過去兩年，玻纖產業飽受大陸新產能開出供過於求之苦，玻纖廠商營運也陷入谷底，直到今年第3季，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，汽車及智慧型手機等需求回升，且CCL(銅箔基板)廠玻纖布庫存大幅下降，補庫存需求讓玻纖布價格擺脫低點，玻纖產業開始走出最壞狀況。

隨著市場需求增溫，過去多處於買方市場的玻纖產業目前已轉為賣方市場，大陸玻纖大廠也陸續調漲電子級玻纖布價格，依產品規格漲幅約20%到40%，各廠的訂單能見度也逐漸拉長，部分產品訂單能見度甚至已達明年第1季。

據業界表示，由於5G真正的需求還沒有開始，且汽車電子相關應用日益廣泛，隨著新冠肺炎疫情趨緩，明年相關需求可望顯現，玻纖布產業可望進入新的成長循環期，進而帶動明年業績，擺脫今年谷底。

在玻纖產業前景日益樂觀下，近期富喬(1815)股價強勢走高，今天盤中股價創下今年1月7日以來新高，建榮(5340)則因短線股價漲多，盤中股價由紅翻黑。

(時報資訊)