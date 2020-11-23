美國軍售台灣 北京威脅報復

近幾個星期來，即將下台的川普政府繼續和台灣加強關係，進一步激怒北京，可能也將有助於塑造拜登上台後的相關政策。

據CNN新聞網23日報導，消息人士透露，這次訪台的是美國海軍印太司令部最高軍事情報官史都德曼（Michael Studeman）。而台灣外交部表示，歡迎他來訪，但由於這次行程並未公開，因此不會提供任何細節。

分析指出，川普上台後，華府加強和台灣往來，尤其是近12個月更是如此。川普政府已批准對台數十億美元軍售。而8月時，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，成為數十年來訪台層級最高的美國官員。隨著美國加強對陸施壓，尋求在亞太建立反北京聯盟，也不斷增進與台灣的關係。而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在相關議題上，態度尤其強硬。

由於傳出美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將訪台，成為4個月內第3位訪台的川普政府內閣官員，中國大陸外交部發言人趙立堅上周五力促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，要求美方恪守「一個中國原則和中美3個聯合公報規定，立即停止與台進行任何形式的官方往來與接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免損害台海和平穩定和中美在有關重要領域的合作」。他並強調，「中方將根據形勢發展做出正當、必要反應」。

不過，在台美經濟繁榮夥伴對話下，美台官員周末進行高層交流，雖然沒有達成新貿易協定，但簽署了健康，科技與安全等系列協議。而美國國務院發言人布朗（Cale Brown）推文說，「基於對自由市場，法治和透明度的共同承諾，我們和台灣的經濟夥伴關係只會更強。」

就在美台官員會面之際，美國軍艦則穿越了台灣海峽，而這是自美國大選以來的第一次。美國海軍說，這是為了展現美國對印太自由開放的承諾。

雖然川普在連任失利後，大致已從公開活動中消失，但蓬佩奧仍十分活躍，不僅在世界各地到處跑，還持續對所謂的美國「核心威脅」中國大陸施壓。他周六推文，讚揚美台經濟對話，並說雙方政府「是捍衛自由，促進經濟關係，還有宣揚共同民主價值觀的堅強夥伴」。

分析指出，拜登上任後，美中究竟會如何互動仍有待觀察。但許多分析家預期，新政府會在某些方面維持強硬立場，但會避免像川普那種火爆的言行。

事實上，拜登無論在擔任參議員，還是離任後，都支持台灣。今年1月蔡英文連任時，他還推文祝賀。然而，中方異議份子和支持香港與台獨的人仍擔心，拜登政府可能對北京採取較溫和的路線。而最近蓬佩奧等人的連串舉動，可能意在迫使新政府接受既定現實，而難以扭轉某些政策。

(中時新聞網)