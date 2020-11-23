今立法院衛環委員會排案審查「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案，盼能藉由修法來強化有關萊豬的管理，民進黨立委洪申翰對此卻頗有微詞，今在質詢時質疑國民黨為何在2012年時不提出修法，要到現在才提出？根本是沒必要的政治操作，對此國民黨立委蔣萬安反駁，強調馬政府時提出牛豬分離，排除內臟三管五卡等措施，反觀民進黨是全面開放且包含內臟，相信國人自有公評。

洪申翰表示，昨天看到前總統馬英九站上反萊豬舞台上演講後感到很困惑，尤其對照2012年的新聞與影片後，發現當時馬英九說萊克多巴胺在容許量內是安全，但如今換黨執政後國民黨卻成為反萊豬先鋒，加上今天又提出食安法修法，要求產品需標示乙型受體素，這些訴求為何不在2012年提出？時在是相當令人感到錯亂。

蔣萬安受訪時則反駁，表示2012年馬政府時期執行牛豬分離，排除內臟並祭出三管五卡等措施都清清楚楚，如今民進黨卻是全面開放且包含內臟，而今天跨黨派的委員提案修食安法後，衛福部卻對委員提案一律否決，實在相當讓人感到遺憾。

蔣萬安強調，國人對食安問題相當關注，因此今天才會有不分黨派的立委提案修食安法加強把關，其中有一案提到未來開放核食前應先召開聽證會，並經立法院議決後才能開放，不過衛福部仍對這項提案否決，相當擔憂未來開放核食，也是比照萊豬用一紙行政命令就放行，罔顧民意。

(中時 )