台中74高架道路、太平往太原方向發生5車連撞事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中74高架道路、太平往太原方向發生5車連撞事故。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市台74線北上北上24K、太平往太原方向近太原匝道23日上午約10點46分發生5車連撞意外，造成三人受傷送醫，幸無人有生命危除；警消初步研判是未保持安全距離造成兩貨車三輛自小客剎車不及撞成一團，唯肇事原因，仍待進一步調查、釐清。

這起車禍發生在上午10時46分，24歲賴姓駕駛開小貨車要到太平送貨，在下太原匝道時疑未保持安全距離撞上前方福特自小客車，再推撞到一台裕隆車以及載雞蛋的小貨車和一台日產豐田車。

而賴男駕駛的小貨車由於車頭嚴重凹陷，他卡在駕駛座因車頭撞凹雙腳被夾住，中山消防分隊消防人員使用破壞器材才協助他脫困送醫，發現雙腳腳踝腫脹、變形，疑似有骨折狀況，而另2名自小客的駕駛和乘客則分別因頭痛，身上有擦挫傷送醫，三人都無生命危險。

這起車禍也造成太原匝道口塞車，待警消將受傷民眾送醫，並排除現場障礙物，車流約在中午12點恢復通行順暢，車禍原因仍待進一步調查、釐清。

(中時 )