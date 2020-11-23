備受市場關注的螞蟻戰略配售基金又迎來新進展。11月20日，華夏、易方達、匯添富、鵬華、中歐旗下5檔創新未來基金齊齊發佈「增設B份額並修訂基金合同及招募說明書」公告，這也意味著，前期5家聯合聲明正式進入實際操作階段。

根據《中國基金報》報導引述公告指出，這5檔創新未來基金新設B類份額，可供持有人申請退出所用，投資者可以按基金份額淨值退出，並自11月23日起正式生效，5只創新未來基金合計1360萬戶持有人可以「自由選擇贖回」。

值得注意的是，退出選擇期過後，持有人可將基金轉入場內賣出，屆時螞蟻將提供相應的平台功能，但投資者需注意場內交易有可能產生折溢價的情形。

業內人士認為，螞蟻戰略配售基金此次推出的退出方案，給予投資者充分的選擇權。從目前情況看，這5檔基金均實現正收益，基金經理也是業內投資大咖，投資者可以多審視背後的投資價值。

(旺報 )