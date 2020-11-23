成德高中在黑豹旗16強靠著首棒盧奕呈只差二壘安打完成「完全打擊」，加上中心打者王苡丞也貢獻4分打點，終場以9比4擊敗鶯歌工商，連兩年晉級8強。

成德首局就趁著鶯歌先發投手陳冠豪不穩之際，加上守備也出現狀況攻下4分，4局上更是一口氣打了一輪，靠著5次四死球、2支安打再添3分，第4棒的王苡丞前3次打擊敲出2安貢獻4打點。

成德連兩年拿下8強門票，總教練黃郁倫認為此役能獲勝主要是打擊發揮，尤其首局就攻下4分是關鍵，他認為雖然鶯歌投手群整齊，球速也不錯，但我對我們的打擊很有好心，今天攻守表現都很平均才能勝出。」

今天成德全場敲出9支安打，其中首棒的盧奕呈就貢獻3安，包含8局敲出生涯首轟，只差一支二壘安打就能寫下紀錄，黃郁倫認為，盧奕呈本來就有中心打者的實力，但看上他的腳程，且中長距離攻擊不錯，才把他擺在開路先鋒。

對於敲出生涯首轟盧奕呈直呼意外，但他也透露敲出全壘打一直是自己的願望之一，他笑說：「去年生日時就許願首轟能快點出爐，但今年不敢許，因為覺得好像打不出來，就先不要，今天打出去時也不知道會過，看到裁判比出手勢才知道打全壘打，真的有嚇到。」

過去盧奕呈多擔任第6、7棒，直到升上高三、從金龍盃起才打改第一棒，對於棒次更動他沒有不適應，「第一棒就是想辦法上壘，串連以隊友攻勢，對於完全打擊自己沒想過，因自己上場就是平常心，不要太渴望也不要太害怕。」

除了盧奕呈棒子火燙外，第4棒的王苡丞4打數3安打，另有1保送，貢獻4打點，雖然鶯歌投手群球速快，但有對戰過，也有特別觀看他們的比賽，「今天就特別設定變化球攻擊，今天3安都是打變化球。」

升上高三，王苡丞身材明顯變得更壯，他透露今年暑假教練開的重訓菜單變多，擊球距離提升，揮棒速度也更快，之前桃園盃還拿下打擊王也讓他增添不少信心，「高三畢業後會去念大學，希望能先強化自己的身體素質，繼續重量訓練，提升自己的能力再出來選。」

(中時 )