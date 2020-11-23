多家媒體引述親近拜登的民主黨消息人士報導，總統當選人拜登預料將提名湯瑪斯-葛林斐德出任美國駐聯合國大使。

湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）曾是前總統歐巴馬（Barack Obama）政府外交部門中職務最高的非裔女性。根據最先披露此項人事消息的美國新聞網站Axios，湯瑪斯-葛林斐德這次被任命，首要任務是要恢復士氣，並幫助拜登實現籌組多元化內閣的承諾。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱湯瑪斯-葛林斐德是這個職位「最有力的競爭者」。

2013年到2017年間，湯瑪斯-葛林斐德在歐巴馬政府內，擔任國務院負責非洲事務的助理國務卿，她在伊波拉（Ebola）病毒於西非大規模爆發等動盪事件發生期間，負責制訂美國對撒哈拉沙漠以南非洲地區（Sub-Saharan Africa）的政策。

在離開國務院後，湯瑪斯-葛林斐德在美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的全球策略公司ASG擔任高階的領導職務。根據該公司網站上湯瑪斯-葛林斐德的頁面，她目前休假中。

(中央社)