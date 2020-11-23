頂新和德文教基金會，捐款200萬給縣府，70萬用在兒童劇團演出，130萬則添購8400本，適齡的優質英文圖書及繪本。(吳建輝攝)

無論為了增加國際觀，或是競爭力，許多家長都會要求孩子必須學習英文，彰化縣政府大力堆動英語教育，彰化在地企業，財團法人頂新和德文教基金會，拋磚引玉在彰化縣內10所國中小，成立英文「愛的書庫」，23日在溪湖湖西舉行聯合揭牌典禮，彰化縣長王惠美表示，感謝在地企業捐助縣府2百萬元，購買各式英語圖書繪本，來提升彰化學子的英語能力。

頂新和德文教基金會，捐款200萬給縣府，70萬用在兒童劇團演出，130萬則添購8400本，適齡的優質英文圖書及繪本，豐富的藏書激發學生語言學習興趣，開啟孩子們的國際視野，縮減彰化城鄉差距，涵養學生語言的能力。

王惠美表示，感謝頂新和德文教基金會為彰化學子的付出，縣府資源有限，但推廣英語教育仍不遺餘力，聘任6名外籍教師巡迴到校英文走讀，還邀請19位美籍教師駐校，今年還要增聘20位英文教師，之前還跟美國杜魯門大學合作視訊學習，都是為讓彰化學子有實力接軌國際。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會在彰化深根21年，與縣長攜手合作，期盼透過英文書庫的建置，期盼打造一個完善的英語教學環境，基金會也相當榮幸，能善盡企業社會責任，與縣府一起成為彰化學子，最堅強的教育後盾。

(中時 )