民間團體經民連今日於立院召開記者會表示，將推動地方選制改革，要求地方議會納入不分區政黨比例代表，以求深化民主改革。現場並邀請到多位立委，但國民黨立委並無受邀。

根據經民連臉書自介顯示，經民連誕生於反服貿、太陽花運動，當年運動退場後，仍持續向自由經濟示範區條例宣戰，並要求停止與中國的「貨貿談判」，參與太陽花的律師賴中強現為經民連智庫召集人，會長為交大客家學院副教授林秀杏。

今日記者會現場除經民連、台灣公民陣線外，還邀請了民進黨立委范雲、時力立委邱顯智、基進黨立委陳柏惟，但並未邀請國民黨及民眾黨立委。

台灣公民陣線副秘書長陳估熊說，沒有邀請國民黨是因為根據判斷，這與國民黨派系利益衝突。林秀幸指出，國民黨在地方執政者，與中國交往較為密切，所以沒有邀請。

范雲表示，地方議會納入不分區議員的法案已經準備好了，台灣地方政治很多都是靠樁腳綁資源，但不分區的政黨政治則得告訴大家他們的政治主張是什麼。邱顯智說，應該透過政黨認同，讓有志青年以不分區的方式進入議會。

(中時 )