香港天王劉德華（華仔）因帥氣外表和精湛演技，紅遍兩岸三地，儘管已經59歲了卻仍魅力不減，擁有不少死心踏地的女粉絲，當時宣布結婚還讓大批「劉太太」心碎，婚後的劉德華仍不得閒，近幾年來還是新戲一檔接一檔，日前又被捕捉到現身深圳片場，還身穿白袍，讓人猜測新戲是否和疫情相關。

日前一名網友在深圳遇到陣容龐大的劇組，仔細一看竟然發現是劉德華，他身穿樸素的棕色夾克和黑褲，仍不減男神風範，而整個劇組的工作人員過程中都一直戴著口罩，演員群也不例外，確實做好防疫工作，而劉德華在拍攝期間也一度換上醫師白袍、手術帽，還拿下醫療口罩，佩戴更專業的N95口罩。

劉德華現身深圳片場。(圖/翻攝自新浪新聞)

由於現場還有其他演員也打扮成醫療人員的模樣，消息曝光後，網友從片場的情況推測，劉德華很可能在拍攝與抗議題材相關的作品，扮演的角色就是一名醫護人員，令人十分期待。

男神穿著醫師白袍，新角色疑似是醫療人員。(圖/翻攝自新浪新聞)

能看到劉德華的新戲，還是結合時下議題，網友都興奮地激動直呼，「不愧是我小學時的偶像！華仔加油！」、「現在的華仔～幾乎全是文藝片子」、「不知道甚麼時候會上映，好期待！」，也有眼尖網友一眼就認出了片場所在位置正是「深圳第四人民醫院」。

(中時新聞網)