2020年將結束，不少人考慮轉職，若去面試千萬不要踩雷。根據外媒報導，一名女經理喬裝成櫃檯人員觀察應徵者的態度，其中一名男子在面對櫃台時，愛理不理，甚至還有些不屑，最後進入面試室後，就被女經理光速淘汰，並勸誡對方，團隊中的每個人都值得被尊重。

根據《鏡報》報導，一名負責招聘新人的女經理分享，她喬裝成櫃台接待人員，想藉機觀察一下應徵者的態度，結果來面試的人才踏進公司5分鐘，就已經犯下大錯。

喬裝成櫃台人員的女經理主動向其中一名應徵者打招呼，豈料對方卻假裝沒看見，甚至眼神交流都沒有，一副很不屑的樣子，而女經理接著嘗試與應徵者溝通，卻能清楚感受到對方不想理她。

不過，該應徵者進入面試階段後，並沒有認出女經理就是剛剛的櫃台人員，且在面試過程中展現出截然不同態度。但該公司女經理只說了句：「團隊中的每個人，都是難能可貴，值得被尊重！」並告知對方：「面試結束，你不是合適的人選。」

許多網友看了很有感觸，紛紛留言表示，「面試真的不是只有對主管體面就好...」、「這種人很討厭，看人說話的，歧視人意味重。」、「品格本就是重要的評分項目」、「人品與能力都很重要」、「考驗一個員工真人品，是不是勢利眼就看這」。

(中時新聞網)