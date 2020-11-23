大陸國營企業近期屢傳債務違約，從紫光集團、華晨汽車，到河南永城媒電，引發市場恐慌，華晨甚至破產重整，驚動到金融穩定發展委員會也表示要介入管理債市。中國資資本市場研究院院長吳曉求認為，信用評級機構受創最大，而國企債務違約頻傳除經濟下行因素外，國企缺乏市場經營理念，以為有政府當靠山而隨意、大量融資、發債，才是主因。

吳曉求指出這波國企債務違約讓市場反應劇烈，主要是存在不正常因素，例如這些企業多半是大陸信用評級最高3A級，現金流、資產質量都不差，但違約前卻出現透過股權、資產處置，讓許多優質資產消失，當然會被質疑惡意躲債，而給予高信評的單位也因此失去公信力，「信用評級最高的債券尚且如此，其他低等級債券根本不要談了。」

他指出，由於地方政府對所控制國有企業有預算方面軟控制權，不僅投資人或信評、融資機構有「國企信仰」，這些國企本身「總覺得背後有政府做擔保，就會大量融資，能借多少是多少、能發多少債就發多少。但是企業應該要考慮投資項目是否有足夠收益、周期多長、債券到期時有沒有足夠金流償付，這些都需要很好的財務管理技巧，大部分國企不具備。」

獨立經濟學家張林指出，大陸產業類國企只要設法繼續維持生產、就業，國企領導或所在地政府就不會有直接衝擊，生產還在、就業還在、稅收還在，因此資產負債率高又沒有充足現金流概念的殭屍國企，不會對信用違約有忌憚，大不了清算破產，像永城媒電這種宣布違約前有提前轉移優質資產動作的企業，高層說不定還覺得自己防止國有資產流失。

2人共通觀點是，市場發生的問題應該回歸市場解決，國企應該更認識到自身是企業而非政府單位。吳曉求指出國企充分而透明公開訊息有其必要，也該建立更獨立、客觀、有公信力的信評機構，張林則呼籲金融、受信單位應該盡速打破國企信仰，別再把市場和政府綁定，應該進一步區分企業信用、政府信用，降低金融機構對國企信用的權重和外部支持，國企、金融金購才能更健全。

(中時新聞網)