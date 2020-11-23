「秋鬥」遊行昨下午登場，罹患胰臟癌的國民黨新北市議員唐慧琳抱病現身，反萊豬護台灣的精神，讓站在背後的同黨立委洪孟楷感動不已，直言唐慧琳現身，是昨天最感動的一刻。

洪孟楷在臉書表示，昨天最感動的一刻，是唐慧琳抱病出現在自由廣場，用她虛弱的聲音，發出正義的怒吼，這一刻，是令大家都動容的時刻。他說，從今年年初得知唐慧琳得到癌症，就一直很掛心，「與她通了好幾次訊息跟電話，本想安慰她，但最後總被她反過來加油打氣，說看到媒體表現不錯，要我更加油！為了理想、更要努力」！

昨天站在唐慧琳的身後，洪孟楷感性表示，可以感受到唐的身形瘦小了不只一圈，知道與病魔對抗的過程很辛苦，但唐永遠堅毅的挺立！昨天出來，不是為個人，而是為了希望下一代不要吃到含有瘦肉精的豬肉，這樣的大愛。更加令人佩服。

「你可以有不同的政治立場、你可以有不同的個人信仰，但是在為了下一代的健康安全上」，洪孟楷呼籲，大家都應該站在2,300萬人共同的利益上，誰要傷害2,300萬人的利益，誰就真的是大家共同的敵人！

(中時新聞網)