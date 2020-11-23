健保會依法必須在12月前完成審議，否則將交由衛福部決定，並由行政院拍板訂出明年的費率，然而上周許多爭議未解，費率審議延至本周五(27)進行，民進黨立委吳秉叡今(23)日表示，這關頭若衛福部不說清楚「下次選舉要怎麼辦？」

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會今日處理中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算(108至109年度)決議。

吳秉叡質詢衛福部常務次長石崇良時說，官員專精本業很好，但相關業務的普通常識應該要涉獵，質詢委員可能說出錯誤的資訊，現在質詢又都是直播，民眾可能會照單全收，官員若不知道卻保持沈默，容易被解讀成默認。

安全準備金部分，2016年還有2000多億準備金，今年初還有1300多億，到現在只剩600多億，明年底將不足1個月，歷年健保費率都是上調，但馬英九2016年為了選舉「發放利多」，健保費率從5.17％調降為4.91％、補充保險費率2％調降為1.91％，所以每年才少了好幾百億收入。

吳秉叡說，調健保對執政黨來說是很痛苦的，為了國家往前走，必須要精算費率，「調高了是執政黨選票在流失耶」，他更說，這關頭若衛福部不說清楚，明年又是一個爛攤子，到時候買單的是執政黨立委，「下次選舉要怎麼辦？這讓我們處在很不利的位置。」

(中時 )