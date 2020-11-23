【現場直播】今新增1名境外移入，指揮中心最新記者會說明｜2020.11.23

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，為本國籍50多歲男性(案619)，自迦納返國。

指揮中心表示，案619今(2020)年2月至迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返臺探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。11月20日個案搭乘國際緊急醫療專機抵臺，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診；目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

莊人祥表示，特別准許這一例回來是因為，該個案病況嚴重，呼吸道插管，當地醫療上面比較不佳，才會申請回國。另外專機費用是自費，費用不清楚，回國以後的治療費用則依傳染病法用公費支出。

據了解，海外搭醫療專機返國，所費不貲，由於需要自費，至少上百萬元起跳。莊人祥表示，不知這位台商會是自費還是當初保險時有加保醫療專機，就可以由保險公司負擔所有費用。

莊人祥表示，該專機都有專業醫療人員，也都有完備防護，由於都是外籍人員，到台灣之後均採過境不入境的方式。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含106,076例排除)，其中618例確診，分別為526例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、549人解除隔離、62人住院隔離中。

(中時新聞網)