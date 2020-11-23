民進黨近來因為多個議題累積大量民怨，終於在昨(22)日爆發，有逾六萬人參加秋鬥遊行，資深媒體人黃暐瀚今在臉書發文指，民進黨執政以來，做的都與在野時說得不一樣，各種雙重標準、昨是今非，他忍不住痛批這些政客「永遠都敢騙人」！

黃暐瀚在臉書上表示，2016年1月15日的選前之夜中，蔡總統曾說過，「人民的聲音，不管怎麼大聲，到了凱道就停住了。我身後的總統府，離廣場上的人民，只有幾百公尺的距離，不過，總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音。」如今總統換人做，當年的言猶在耳，現在用拒馬，隔開人民聲音的，卻是當年呼籲政府不要不聽人民聲音的人。

在馬英九推動ECFA時，當時的蔡（英文）主席曾說，等民進黨執政上台，一定會公投撤銷ECFA。但如今呢？

當馬英九欲解禁萊牛時，民進黨曾上街高喊「不吃毒牛」，之後多次談及美豬都怒嗆政府「美豬進口、總統下台」。但如今呢？

黃暐瀚不禁感嘆，從甚麼時候開始，雙重標準、昨是今非竟然成為了政客的日常，但為何政客這麼敢騙？就是因為「人民總會忘記」、因為「媒體不敢監督」，所以政客才「永遠敢騙」！

(中時新聞網)