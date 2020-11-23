台南市某國小曾姓導師涉嫌以延誤用餐或強迫灌食等方式，長期凌虐班上的弱勢學生，市議員林燕祝23日自由發言時，除公開舉發此事，還帶著曾受害的學生及家長，向市長黃偉哲、教育局長鄭新輝陳情，要求以不適任為由解聘。黃、鄭2人收下陳情書，強調該師先前曾因違法處罰被記申誡2次並列考績乙等，如有新事證一定會詳細調查，追究責任。

林燕祝在自由發言表示，就讀國中、單親弱勢的小榮與同學，國小時被曾師長期延誤用餐或強迫灌食，甚至不讓他們上洗手間，但請教育局調查卻回文說查無此事，造成家長提告刑事敗訴後，還好在新校長協助下查到新事證，讓曾師民事侵權敗訴判罰10萬元。目前曾師已轉任他校，是否有不當管教？請教育局查明，不能讓不適任老師轉校。

林燕祝還說，此事猶如20年資深優良教師獎國小張老師的翻版，事件發生在國小A校時，曾師即常遭家長投訴不當管教，無奈校方並未積極處理；之後，曾師離開服務14年的A校轉到B校任教，從2017年9月至2018年5月間，不僅不讓弱勢且單親的學生小榮吃飯，還將中餐放在桌下，直到豆腐等食材出現酸味才讓孩子吃，也不讓他上洗手間，整個下午只能上1次，小榮的同學還有人被架起來強迫餵食。

林燕祝說，曾師涉及的不當管教，經家長鍥而不捨地追查，以及新校長秉公處理後，經訴提起民事損害賠償之訴，台南地院日前判決曾師敗訴應賠償10萬元。判決書還指出，曾師延誤小榮用餐，該行為侵害小榮的自由、學習權、人格發展權且情節重大；曾師也確有在小榮的同儕面前，對小榮說「你是學習障礙，需要別人這樣對待你嗎？」、「上課輔，是浪費國家資源」，侵害人格發展權、名譽權情節重大，還經常禁止小榮參與聯課活動課程的行為，侵害小榮的學習權，且屬情節重大。

林燕祝認為，曾師一再歧視出身於單親且弱勢家庭的學童，只關愛成績優秀的學童，利用喜歡的學童管理欺壓其他學童，卻因校方提供的事證不足，致家長先前提起的刑事告訴處分不起訴，直到換了新校長才贏得一審民事官司。

林燕祝詢問黃偉哲，曾師是一位適任教師嗎？受害學童家長現在要向市長陳情，請問市長是否願意接受陳情並立即查辦？黃偉哲表示願意詳察，並會同鄭新輝立刻接受受害學童家長的陳情。

教育局表示，曾師於2018至2019年間確有違法處罰的情事，當時已核予申誡2次並列考績乙等，同時要求參加正向管教研習，提升班級經營與學生管教技巧。

至於議員指出該師仍有其他違法處罰事證，教育局於接獲具體陳情後，將指示校方依法啟動調查，並進行各項通報作業；若案件查核屬實，將啟動不適任教師評議程序，同時也將追究此案轄管學校當時處置情形，倘有違失事項，將予以行政處分。

針對校園體罰事件，教育局再次嚴正表示，將秉持「不隱匿」、「不包庇」、「不拖延」、「有案即查，屬實即罰」的「三不一有」原則積極查處，經調查相關情事後，若確認屬實者，將予以嚴懲；如果情節嚴重時，更將啟動不適任教師評議程序，以確保教育人員素質，並全力與學校共同建構友善教學環境，提供學生良好的學習環境。

(中時 )