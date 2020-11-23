台中市長盧秀燕推動「公托公幼倍增計畫」，上任兩年親子館由4處增加到9處，公托由5處增加到14處，公幼已增設131班，預計111年達到17間親子館、50處公托，180班公幼；市議員張廖乃綸23日市政總質詢肯定市府努力。盧秀燕也感謝議員的支持，強調市府將持續盤點資源與閒置空間持續設置，減輕父母托育負擔。

台中市議會23日市政總質詢，市議員張廖乃綸指出，數據會講話，盧市長上任不到2年已開辦5處親子館，公幼104年到107年公幼招生人數增加1273人，非營利幼兒園增加7所785人，她肯定市府努力推動公托公幼政策。

盧秀燕指出，她上任時，全市親子館有4處、公托5處，市府積極佈建親子館，市區、海線、山線及屯區現在共有9處親子館，提供0至6歲幼兒和家長親子共學空間和遊戲活動空間，預計未來將擴增至17處。

市府目前已設置14處公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供380名嬰幼兒平價的日間托育服務，目前已盤點閒置用地約40多處，預計111年擴充至50處，讓小朋友得到完善照顧，家長拚事業無後顧之憂。

另有關公幼倍增推動進度，教育局長楊振昇強調，市府採公立幼兒園、非營利幼兒園並進，公幼104至107學年度只增設90班，目前108至109學年度已增設131班，未來110、111學年度，也將持續利用學校內的空間、教室與場館加速推動，朝向180班的目標邁進。

(中時 )