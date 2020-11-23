出門前打開 Uber 叫車，想到餐點或生鮮日用品，打開 Uber Eats 隨點即送，已成為不少人的日常。為深化服務用戶，Uber 今（23）日宣布在台灣首度推出結合雙平台優惠的 Uber Pass「雙享方案」，讓喜愛Uber乘車服務以及Uber Eats外送服務的消費者，能享有更誘人的優惠。

Uber Pass「雙享方案」可提供位於台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化和高雄八大 Uber 服務城市中的民眾訂閱，並且可適用於 Uber Eats 19個服務城市，月付249元即可享每趟合作車隊所提供的行程9折優惠（不適用於優步小黃），以及綠色票卷標誌商家合作夥伴0元外送費（須消費滿199元），兩項優惠該月皆不限使用次數。啟動訂閱只需要一鍵完成！打開 Uber App 進入帳號，即可了解「雙享方案」內容，啟動「自動續訂」功能即可成為會員，訂閱期間亦可取消且無須支付額外取消費用。

Uber 致力於優化用戶經驗，透過升級使用介面，打開 Uber App 可直接從首頁選擇叫車或是外送，搭車的過程中還可以順道解決用餐、備餐、補貨的各種生活瑣事。一站式便捷平台服務再加上 Uber Pass 「雙享方案」整合優惠回饋會員，可望擴大 Uber 生態圈以及品牌圈粉力。

即日起至2021年1月31日止，凡首次啟動「雙享方案」訂閱的用戶即可享首月優惠；而既有「優饗方案」用戶也可視需求選擇是否改訂閱「雙享方案」更多詳細「雙享方案」細節可查閱用戶帳號 email、Uber 乘客端 App，或是透過 App 中的「幫助」功能尋求客服協助。Uber Pass「雙享方案」，此方案是由 Uber 及其合作車隊，以及 Uber Eats 及其商家合作夥伴、合作貨運業者所共同推出。

(科技)