今年9、10月統一發票中獎號碼即將出爐。不過財政部指出，目前7、8月統一發票中獎清冊顯示，1千萬元特別獎發票還有六張尚未兌領，其中有三張是台北市、兩張在台南市、一張在高雄市，官員呼籲，千萬別和財神爺擦肩而過。

今年7、8月期統一發票已在9月25日開獎，1千萬元特別獎獎號為「13362795」，200萬元特獎獎號為「27580166」，三組20萬元頭獎分別為「53227282」、「35082085」、「37175928」，另外還有兩組增開六獎（200元）獎號為987、614；領獎期限為2020年10月6日到2021年1月5日。

官員指出，目前尚未兌領7、8月統一發票1千萬元特別獎的總共有六張，第一張是在台北市北投區立農街一段OK超商購買90元菸品、第二張是台北市大安區敦化南路一段手搖飲料店歇腳亭購買2杯飲料共110元、第三張是叫Uber Eats外送套餐605元，因Uber Eats登記地點在北市、導致發票地點同為北市，實際叫餐地點可能是各縣市。

至於第四張千萬元發票是在台南市安南區北安路三段的零食批發商百興隆購買2,830元食品。第五張千萬元發票為台南市歸仁區民族北街中油花500元加油的發票。第六張千萬元發票則是高雄市岡山區公園西路三段7-11超商購買125元菸品。

此外，7、8月期統一發票200萬元特獎還有11張未兌領，台北市有兩張，包括使用App Store購買230元的應用程式服務、在北市松山區南京東路五段的燦坤購買699元用品。

新北市也有兩張200萬元發票未領，包括三峽區民權街的美容店漾Young購買468元用品、三重區三和路四段的康是美購買910元的用品與食品。

桃園市有一張200萬元發票未領，為楊梅區新農街的7-11超商購買10元茶葉蛋。

新竹市同樣有兩張200萬元發票未領，包括經國路一段的麥當勞購買189元食品、光復路二段的摩斯漢堡購買105元食品。

台中市也有兩張200萬元發票未領，為后里區三豐路五段的7-11超商購買115元的菸品與飲品、北區梅川西路三段的日式料理居酒屋港町十三番地購買1,770元餐點。

嘉義市、高雄市也各有一張200萬元發票未領，都是飲料商品，包括嘉義市東區大雅路二段TEA’S原味購買125元的6杯飲料、高雄市左營區高鐵路7-11超商購買1,150元的40杯飲料。

(工商 )