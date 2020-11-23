劉雨柔23日舉行媒體餐敘，透露近日拿下WBC第2級證照，可以直接飛國外當教練，她花2萬多在台灣上完2天課立刻考試，考前連職業格鬥選手老公黃育仁都笑著說：「沒關係，妳可以負擔的起報名費，不行至少下次可以知道節奏。」她一拿到證照，立刻跟老公說：「拜我！」黃育仁忍不住直誇「很屌」，因為該證照連他與很多國內外教練都沒有。兩夫妻預告明年上半年將在信義區開設健身房，她個人就投資7位數以上。

劉雨柔拿下WBC第2級證照。（吳維書攝）

劉雨柔回憶考照過程，「兩天的時間要選一百多個組合，拳頭配置、出拳距離與腳步等等，兩天上課，第二天上完直接考試，我們班有十幾個人，抽到什麼就做什麼，我抽到都是籤王」。她第一天上完全身痠動，本來想複習一下隔天考試，直接在床上秒睡。她笑稱連考照的老闆私下都跟說：「看到妳表現嚇一跳，沒想到實力這麼強。」她跟老公習慣赤腳打拳擊，考照過程還特別問可否光腳，她笑說：「考完的合照只有我是赤腳。」

劉雨柔近期忙於教課，本來還打算投廣告，結果口碑傳出去後，現在只要公布課程通常2天就爆滿，「學生上不到半年效果都出來，有的體重減6公斤，有的脂肪肝不見，他們發現運動其實可以改變生活」。她提及上課學生年齡層很廣，有50幾歲的媽媽，也有高中生妹妹，她的團課一班10到12人，希望在教課的時候照顧每個學生。她特別感謝凱文老師先前的建議，「妳要專精並考國際證照」，更感謝經紀人的一路支持。

(中時 )