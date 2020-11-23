成德高中黃玠瀚今天在黑豹旗16強賽2局上緊急上場「救火」，先成功化解無人出局一、二壘有人的局面，最終用103球繳出6.1局、7次三振、失2分的好投，但其實他的棒球生涯起步晚，在國小六年級前還是名射箭選手。

黃玠瀚去年還不在球隊主力陣容中，黑豹旗也是今年才首度參賽，但他成功扛起球隊重任，連續在32強、16強賽奪勝。

今天他在第2局就接替先發投手張畯耀投球工作，成功化解無人出局一、二壘有人的局面，只在第3、5局各掉1分，用生涯球數新高的103球助隊搶下8強門票。

「今天是用球速最多的一場，也是個突破，過去從沒有這種感覺，能被球隊倚重的感覺很好。」事實上黃玠瀚的棒球生涯起步並不早，雖然偶爾有在投球但都未接受正規訓練，國小五年級前還是練射箭，最佳成績全國前8強，但後來因射箭隊人數不夠無法參加全國比賽，棒球隊教練看他身材不錯問他想不想打球，才開啟了他的棒球路。

但正式加入棒球隊，黃玠瀚第一個碰上的問題就是體能，國一幾乎都是以體能訓練為主，「要把體能補上。」近期他也增加了不少重量訓練，加上192公分的身高，也被隊友稱為「巨瀚」，他說：「重量訓練增加下盤的力量，也持續做體能訓練，今天一開始變化球也控得不好，後來慢慢調整，搭配直球，才有不錯的內容。」

(中時 )