友訊(2332)第三季營運大爆發，單季每股獲利為0.46元，也帶動累計前三季每股盈餘0.38元，董事長李中旺表示，友訊今年可望成功拚轉盈，抓準wiFi6和5G契機，明年效果會更顯現出來。

友訊第三季營收41.6億元，季成長30.4%，稅後純益3.03億元，每股稅後純益0.46元，單季順利轉虧為盈，累計前3季每股獲利0.38元；友訊累計前三季營業收入110億2457萬元，累計稅前淨利3億8658萬元，歸屬於母公司累計淨利2億5013萬元，累計基本每股盈餘0.38元。

友訊今年第三季轉虧為盈，若無意外，今年將獲利、拚轉盈，李中旺表示，明年友訊兩大重點以wiFi6和5G為主軸，明年2月、3月也會陸續推出新產品，第二季會有比較明顯貢獻，隨著組織改變、新產品的貢獻，友訊將會更好。

李中旺表示，台灣是5G重要的發展國家，也促使許多場域應用，這方面進行順利，運營商則主要是歐洲，友訊賣解決方案的第一部是台灣、下一步是歐洲，預計明年才會有效果出來，友訊順利搭上5G列車，新技術帶動大家往前走。

李中旺表示，友訊的解決方案以智慧工廠為主，未來友訊台灣會提供平台給SI(系統整合商)，類似華為的概念，華為在消費網通第一名，在電信網通局端也是第一名，將愛立信摔在後面，友訊也將從產品走向解決方案的轉型，預計要三年，現在只是初期，友訊已經搭上5G世代。

李中旺表示，未來網通將是技術密集產業，友訊會成立自己研發團隊，掌握核心技術交換器、攝影鏡頭等核心，未來產品外包不易，必須掌握關鍵技術。

(時報資訊)