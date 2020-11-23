中華電(2412)宣布，與花蓮縣政府合作，推動花蓮縣內原住民部落無線網路普及率與使用率，辦理愛部落i-Tribe無線寬頻計畫，自107年起至109年已建置87個部落、469個熱點，使用人次更逾1,065萬人次，原民手工藝及農產品可透過網路行銷國際。

花蓮縣政府為縮短城鄉數位落差，促進原鄉無線網路普及率與使用率，提供部落免費無線網路(Wi-Fi)服務，只要用手機、平板電腦等具有連線上網功能的設備，採免認證方式登入愛部落(i-Tribe)之後，便可立即享受上網功能。網路應用涵蓋原鄉醫療巡診、數位學習、觀光旅遊及電子商務等各種線上服務；部落長輩可透過手機與都市就學就業的小孩視訊，讓家人關懷零距離，也提供部落青年利用i-Tribe行銷部落農特產品與部落觀光行程，同時也開啟外漂年輕人返鄉就業的契機。

中華電表示，愛部落（i-Tribe）服務對偏鄉的生活便利性、巡迴醫療、教育文化、觀光及產業推動等都有大幅度改善。將持續在部落舉辦應用推廣座談會、操作教學、上網指導、人才培訓等各種相關活動，讓部落族人充分了解使用方法與應用效益。

(時報資訊)