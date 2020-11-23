今年美國的消費旺季將在11月27日拉開序幕，從感恩節隔天的「黑色星期五」，一直持續到年底的聖誕節，法人表示，傳統上，這段消費旺季是美股上漲機率較高的時節，今年又恰逢選舉年，若選後不確定因素消除，投資人可以留意投資美股的時機。

聯博投信表示，隨著傳統的消費旺季將至，美國各大業者蓄勢待發掌握消費商機。舉例而言，蘋果每年的秋季發表會是眾所矚目的焦點，除了新機問世外，更配合季節性消費旺季，推升營收表現。10月份美國消費者信心指數為100.9，相對於4月時，美國民眾逐漸展現消費意願，顯示，民眾對經濟前景較先前更為樂觀。

聯博投信進一步指出，美國消費型態與經濟息息相關，目前消費約佔美國GDP達7成，許多成長股屬於消費產業，例如：可口可樂、麥當勞、沃爾瑪、家得寶、好市多、星巴克等，近年來漲幅甚鉅的亞馬遜也被歸類在「非核心消費類股」（或稱非必需消費類股）。

聯博觀察S&P500指數2019年至2022年的各類股每股預估營收成長率，非核心消費產業複合年增長率為5.4％，在前十大產業中排名第三；同期各類股預估盈餘成長率，非核心消費產業複合年增長率為10.5％，在前十大產業中排名第四。顯示美國消費產業的成長動能強勁，值得投資人持續關注投資機會。

(工商 )