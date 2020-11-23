新冠肺炎疫情至今仍未止息，香港近日又有第4波大爆發，傳染大本營為某「跳舞群組」，短短4天內累計至少80人確診，引發民眾恐慌，如今更傳出，香港娛樂圈大亨林建岳前妻、台灣女星謝玲玲也被該群組波及，今她發聲明認了確診新冠肺炎，但澄清並不在群中，而是有朋友在該跳舞群組中，對方目前也是確診的狀態。

64歲「婉君表妹」謝玲玲驚爆捲入香港新冠疫情大本營「跳舞群組」，她本人也曾到過其中一個跳舞場所，因此引發熱議，謝玲玲今天(11/23)對傳媒發出聲明，表示自己在18號得知好友確診，而對方有在該跳舞群組，因此基於預防跟公民義務，因此馬上進行了篩檢，結果是陰性。

謝玲玲因演出《婉君表妹》大爆紅，之後更成為初代瓊瑤女郎。(中時資料照片)

只是3天後，有鑑於傳播情況越來越嚴重，謝玲玲於21日第二次接受篩檢，隔天得知是陽性反應確診，隨即住院接受治療，目前沒出現任何病徵，而她澄清，自己本身不是「Starlight跳舞群組」的一員，「進行檢測全屬為家人及大眾健康著想」，承諾之後有進一步消息，一定會跟外界報告。

謝玲玲熱愛舞蹈與繪畫，多次參與國標舞慈善晚會、公益畫展等。(中時資料照片)

女星謝玲玲出身台灣，是知名童星出身，8歲時參加中影為《婉君表妹》舉辦的甄選會，脫穎而出，因此之後被暱稱為「婉君表妹」，曾兩度拿下金馬獎最佳童星獎，成年後影視雙棲，她在1980年嫁給香港影視大亨林建岳後毅然息影，直至1995年結束跟林建岳15年婚姻後，謝玲玲投身房地產投資，自己成了富商，也熱衷於做公益，亦熱愛跳舞及繪畫，開過畫展，前婆家還到場支持，顯見離婚後仍跟林家保持良好的關係。

謝玲玲聲明全文：

本人謝玲玲首先感謝各大傳媒及所有記者朋友關心，有鑒於今日有傳言指本人確診新冠肺炎，現作出回應如下：

於11月18日，本人得知有份參與跳舞群組的朋友確診新冠肺炎，為了預防及盡公民責任，本人進行第一次檢疫測試，檢驗結果為陰性。而於11月21日，因疫情漸趨嚴重，本人為家人及大眾著想再進行第二次測試，於11月22日得知確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，但沒有任何病徵。

本人亦希望就此作出澄清，本人並沒有參與Starlight跳舞群組，進行檢測全屬為家人及大眾健康著想。

再一次感謝各位傳媒朋友關心，若有進一步消息我必定會跟大家報平安！

謹祝 各位 平安健康！

謝玲玲

(中時新聞網)