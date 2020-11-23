「冰桶挑戰」募款活動共同發起人奎恩的支持者在臉書宣布，奎恩與俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）搏鬥7年後，今天與世長辭，享年37歲。

路透社和美聯社報導，奎恩（Pat Quinn）的臉書專頁說，冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）已成功為漸凍症患者募得超過2.2億美元（約新台幣63億元），供醫學研究所用。

奎恩在紐約州揚克斯（Yonkers）出生長大，剛過完30歲生日不久，2013年3月8日便診斷罹患漸凍症，後來成了造就全球冰桶挑戰風潮的大功臣之一。

他的支持者在臉書說：「我們必須宣布一個令人沉痛的消息，派屈克（奎恩）今天早上辭世。他不屈不撓地與ALS搏鬥，他鼓舞人心的精神和勇氣將永留我們心中。」

向奎恩家屬致哀的留言湧入社群媒體，許多人對奎恩喚起各界對漸凍人的關注和找尋治療方法的需求表示感激。

2014年夏天，社群網路掀起冰桶挑戰風潮，全球網友紛紛上傳自己接受冰水洗禮的影片或照片，並點名他人響應這項挑戰，為漸凍症研究募款。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），全美恐有約1.2至1.5萬人罹患漸凍症，估計5%至10%病例據信屬遺傳性，但原因不明，目前仍無藥物可有效治療。

奎恩和冰桶挑戰另一發起人弗瑞茲（Pete Frates）曾一同被提名為「時代雜誌」（Time）年度風雲人物；曾是美國波士頓學院棒球隊明星隊長的弗瑞茲2012年診斷罹患漸凍症，與病魔纏鬥7年後於去年底辭世，享年34歲。

另一冰桶挑戰發起人謝奈爾嘉（Anthony Senerchia）則於2017年過世，享年46歲。

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

(中央社)