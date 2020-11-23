民進黨立委高嘉瑜近日因炒房、打房問題屢登新聞版面，昨（22）日她再度澄清，並公開租屋處的「慘況」，屋內衣物堆積如山，就像資源回收場。其實過去高嘉瑜就曾自爆有「囤物癖」，甚至連過期的食物也照樣吃下肚，其中還有冰了好幾年的冰棒。
高嘉瑜PO出堆積成山的雜亂衣物，還有泛黃枕頭。今日受訪時她表示，照片中的只是「冰山一角」，枕頭已經用了10幾年，反正套上乾淨的枕頭套也感覺不到裡面怎麼樣，也沒在房間內看過蟑螂，但曾看過壁虎。
先前接受網路節目「今天神回應」專訪時，高嘉瑜就自爆有「囤物癖」，還跟房東說沒辦法搬走了，租屋10年來有很多東西，冰箱還有好幾年前的粽子，冰棒好幾年也拿出來吃，「放眼望去的食物都是過期的」，但眼睛一閉還是吃了，「因為有時候去外面吃，也不知道他們東西是不是過期的」。
只是高嘉瑜PO出租屋處照片後，也讓網友看傻眼，表示「這堆真的好嚇人！」、「果然仙女都是在外光鮮亮麗，在家光怪陸離」「果然正妹的生活習慣都不太好」，建議她學會斷捨離，需要看一下收納相關的節目，但也有從事居家收納行業的民眾認為還好，早已見怪不怪。
(中時新聞網)
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