高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第三期工程，從二期的中興路口動工延伸到力行路。（羅浚濱攝）

內政部長徐國勇（中）和縣長楊文科（中右）等人，為高鐵橋下聯絡道延伸至竹科第三期工程中興路到力行路段動土開工。（羅浚濱攝）

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第3期中興路至力行路段，23日由內政部長徐國 勇和縣長楊文科等人進行開工典禮，這項工程經費高達17億餘元的工程，是聯絡道最後一哩路，預計2023年6月完工後，從竹北到竹科將可節省15至20分鐘車程。

徐國勇表示，高鐵橋下第三期在中央與地合攜手合作下終於動工，未來完工將可舒解竹科至新竹高鐵站、中山高竹北至新竹交流道長期壅塞現象，讓竹科上下班更通暢，並可串聯起大新竹自行車道，帶動起地方產業和觀光發展，達到新竹縣市「軸線翻轉」！

縣長楊文科表示，該工程未來開通後，將創下新竹縣交通新里程碑，串連高鐵新竹車站特定區、新竹生醫園區、二三重都市計畫區、台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期等區域，也盼徐國勇部長支持延宕已久的台知園區和竹科三期，帶動新竹縣未來30年發展榮景。

竹科管理局長王永壯表示，今年是竹科成立40周年，感謝內政部和縣府支持下健全竹北到竹科的交通，目前園區廠商也面臨擴廠，未來科管局會積極配合縣府台知園區和竹科三期政策。

營建署北區工程處長曾正宗說明「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」分三期推動，前二期工程分於2015年6月、2109年8月完工通車，第三期工程全長1.3公里，路寬30米，總工程費17億9411萬元，其中跨越柯子湖溪橋梁段約610米，路堤路塹段690米，為一兼具交通、景觀、排水、自行車道等功能需求的道路。

(中時 )