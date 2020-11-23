新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第3期中興路至力行路段，23日由內政部長徐國 勇和縣長楊文科等人進行開工典禮，這項工程經費高達17億餘元的工程，是聯絡道最後一哩路，預計2023年6月完工後，從竹北到竹科將可節省15至20分鐘車程。
徐國勇表示，高鐵橋下第三期在中央與地合攜手合作下終於動工，未來完工將可舒解竹科至新竹高鐵站、中山高竹北至新竹交流道長期壅塞現象，讓竹科上下班更通暢，並可串聯起大新竹自行車道，帶動起地方產業和觀光發展，達到新竹縣市「軸線翻轉」！
縣長楊文科表示，該工程未來開通後，將創下新竹縣交通新里程碑，串連高鐵新竹車站特定區、新竹生醫園區、二三重都市計畫區、台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期等區域，也盼徐國勇部長支持延宕已久的台知園區和竹科三期，帶動新竹縣未來30年發展榮景。
竹科管理局長王永壯表示，今年是竹科成立40周年，感謝內政部和縣府支持下健全竹北到竹科的交通，目前園區廠商也面臨擴廠，未來科管局會積極配合縣府台知園區和竹科三期政策。
營建署北區工程處長曾正宗說明「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」分三期推動，前二期工程分於2015年6月、2109年8月完工通車，第三期工程全長1.3公里，路寬30米，總工程費17億9411萬元，其中跨越柯子湖溪橋梁段約610米，路堤路塹段690米，為一兼具交通、景觀、排水、自行車道等功能需求的道路。
(中時 )
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