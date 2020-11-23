李宣榕加盟福茂唱片，即將推出個人首張專輯，她相當重視這個心血結晶，特別跟《女力報到》劇組告假3個月，全心全力為製作和宣傳往前衝。她今（23日）釋出第一首歌〈我盡力了〉，這首歌也是師兄胡宇威主演的東森推理職人愛情輕喜劇《王牌辯護人》插曲，是李宣榕開工時錄的第1首歌曲，當時她曾在爸爸送她去工作的路途上，在車上放給父親聽，當時父親欣慰的笑容，也成了她和爸爸永恆的美好連結，促使她更努力、更用功的投入全新專輯的配唱工作。李宣榕新專輯即將鳴槍開跑，12/13她也將於新北歡樂耶誕城大型舞臺上首唱新歌。

李宣榕崛起於第一屆《超級星光大道》，才華洋溢的她，跨足戲劇大有斬獲，近期還入圍「亞洲電視大獎」最佳女配角，也因此被愛才惜才的福茂唱片一眼相中，以7位數加盟新東家，福茂欣賞她能唱能演、親和清新的氣質，將一舉打造她為時尚甜美女神。李宣榕對能在熱愛的音樂跑道上全新衝刺，相當重視，特別向《女力報到》劇組請假３個月，戲份吃重的她，被問到會不會擔心收假後角色「消失」？她笑說：「不會啦！在和劇組和演員們請假時，他們都很支持我！」最讓她感動的是，大家都很期待她的專輯，要她好好地完成它，不時地關心她、鼓勵她，劇組的友誼讓她超意外和感動，「我一定在收假後，回到《女力》，用加倍努力，來奉還大家的溫暖喔！」

李宣榕新歌〈我盡力了〉都會抒情風悅耳動聽，而這首歌對她意義非凡，因為這是李爸爸過世前唯一聽到的女兒新歌，李宣榕還記得是在專輯製作初期，有天爸爸要載她去配唱的車上，心血來潮放給爸爸聽新歌的最初版本，她說父親話不多，但看到他開車時充滿笑容的聆聽，覺得沒有辜負爸爸對自己在音樂路上期待。李宣榕又補充：「我本來是想後製好再給爸爸聽，現在很慶幸當時有放給他聽！」專輯第一首歌取名為〈我盡力了〉，她很有fu：「不管在事業和家庭這條路上，我盡力做了很多事，所以唱起來滿有感覺的！」這首歌也搭上胡宇威、葉星辰主演的東森戲劇《王牌辯護人》插曲，做為粉絲用力敲碗下，送給大家的見面禮！李宣榕希望大家聽起來，「讓冬天充滿我的歌聲，溫暖你！」

星光一班李宣榕加盟福茂唱片後全新出發，有如時尚甜美女神。（福茂唱片提供）

李宣榕加盟福茂唱片後，即將發行全新專輯。（福茂唱片提供）

(中時 )