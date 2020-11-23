第57屆金馬獎頒獎典禮21日圓滿落幕，收視23日出爐！這次電視、網路總收視人口10,943,186人，相較去年更多，收視冠軍為伍佰頒發「最佳原創電影音樂獎」，收視5.20，收視人口1,138,000；收視第二名由人在高雄演唱會，隔空「同台」的盧廣仲獲頒「最佳原創電影歌曲獎」致感言時拿下，收視5.04，收視人口1,104,000；收視第三名為雙料贏家陳淑芳奪影后發表感言時，收視5.03，收視人口1,102,000。

值得一提的是，徐若瑄與蔡振南頒發「最佳攝影獎」奪收視第四，收視4.97，收視人口1,088,000。金馬表演收視前三名，分別為艾怡良表演「似曾相識」，收視4.57，收視人口1001,000；盧廣仲、陳昊隔空演唱〈刻在我心底的名字〉收視4.57收視人口1,000,000；黃明志演唱〈小鮮肉變男子漢〉，收視4.05，收視人口888,000。從收視看來，表演冠、亞軍差距極小。

星光大道收視前三名，是枝裕和紅毯受訪奪冠，收視2.57，收視人口563,000；收視第二由李心潔紅毯受訪奪下，收視2.52，收視人口553,000；第三由李心潔走紅毯拿下，收視2.49，收視人口545,000。

(中時 )