律師李柏杉擔任販毒集團成員共同委任辯護人，為了保護幕後首腦陳銘輔，利誘洪姓小弟扛責任，允諾每月3萬元的安家費，但因價碼談不攏遭檢舉，士林地院審結，依使人隱匿犯罪判刑8月，另外洩漏檢察官偵訊內容，判決應執行8月，得易科罰金72萬，全案可上訴。直至近日李仍有執業。

製毒集團在去年5、6月間，在新北市淡水橫山大坑山區製毒，成員劉啟吉、王坤相、賴文凡、陳祈豪、陳偉家遭檢警破獲，起出製毒工具以及成本，案經法院審理，判刑7年4月到10年不等，而幕後的首腦陳銘輔因在逃遭通緝。

陳銘輔因洪姓男子遭逮，主動出錢幫洪聘請李擔任辯護人，但實則在偵訊的時候，監視洪的供詞，確定沒有供自己，委由李趁律見時，轉知每個月給3萬元，要洪妻到律師事務所領取，但洪妻只有拿2萬5000元、2萬元，洪以為陳會給300萬交給大陸籍妻子，因而檢舉李將開庭偵查的內容告訴陳，並說每次律師接見，都不是討論案情，而是轉達陳銘輔的口諭，要他製作不實的供詞。

檢警查出陳另涉及新北市三芝製毒廠，李將罹患口腔癌症的賴男講出上游是綽號林大哥，以及查扣到筆記的部分，告訴陳偉家，而陳偉家幫忙支付賴男的律師費，目的是讓劉啟吉、陳偉家製作不實的筆錄，2人均稱不知道租屋是用來製毒，實則是由劉租場所，王出資，其他人提供製造安非他命的技術。

判決指出，李柏杉的行為，已達壓制足以偵查陳銘輔犯罪證據，且妨礙偵查機關依法偵查的程度，逾越律師擔任辯護人是保障被告訴訟權得以合法行駛的範圍，已構成犯罪。

(中時 )