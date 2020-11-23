台南市善化區23日發生1起內輪差死亡車禍，近8天來累積6件死亡車禍，最年輕死者僅16歲，台南市今年死亡車禍總件數較去年同期增加10件6人，台南市交大呼籲路口轉彎車應禮讓直行車，閃紅燈車輛讓閃黃燈車輛，降低死亡車禍發生率。

台南市交大統計，今年1月至11月23日的死亡車禍案件達161件，死亡162人，在6都中排第4，相較去年同期則多出10件6人。

值得注意的是，最近8天來，台南市已接連發生6件死亡車禍，自15日起2件，17日、19日、21日、23日各1件，其中最年輕的死者是17日晚間發生在七股竹橋的車禍案車主，16歲少年載著17歲少年自撞電線杆，16歲少年當場喪命。另外安平區21日下午機車與小貨車相撞，20歲騎士傷重不治。

除了23日內輪差造成的死亡車禍外，最近發生的死亡車禍多數與機車騎士在路口車速過快有關。死者因不乏年輕騎士，引發交通治安憂慮。

台南市交大副大隊長方明海表示，台南市上半年度死亡車禍件數較多，下半年較去年算持平。呼籲駕駛人行經路口時，轉彎車要禮讓直行車、閃紅燈車輛禮讓閃黃燈車輛，減少死亡車禍發生。

(中時 )