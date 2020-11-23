「2020新竹縣客家新曲獎」最佳客家創新歌曲獎得獎名單出爐！經初審、複審及決賽演出後，評審決定首獎從缺，最大贏家是獲4項獎項的曾仲瑋，他創作的「屙巴」獲第2名並拿下最佳作詞獎，參賽作品「幸福兩公婆」與「去飛翔」分獲第3名與佳作，共抱走10萬5千元獎金。

最佳客家創新歌曲獎由曾仲瑋和涂惠美創作的作品並列第二名，獲得4獎佳績的曾仲瑋開心表示，將會把得獎作品收錄在即將發行的專輯裡，分享給更多愛好客家音樂的朋友。

縣府秘書長陳季媛表示，推廣客家文化與語言一直以來是新竹縣重要施政方針之一，「客家新曲獎」在客家文化傳承與推廣上，扮演相當重要的角色，讚許參賽者完全展現客家創作精神，期望新竹縣客家新曲獎能成為台灣重要的客語創作交流平台。

最佳客家創新歌曲獎第3名2位，分別為曾仲瑋「幸福兩公婆」及李昊澂「天光」，佳作由徐沁芃、張堂珍、徐忠耀及龔德獲獎。此外為鼓勵客語優秀作詞者，評定2件最佳作詞獎，除了曾仲瑋的「屙巴」外，另一件由巫康裘創作的「雞油牯愛加油」獲獎。

新竹縣文化局表示，今年有40件參賽作品，曲風多元，揉合傳統客家歌謠與現代流行樂元素，呈現多樣的人生百態與客家印象，完全展現新竹縣將客家文化透過音樂傳承與遞嬗的精神，期待明年有更多優秀作品參與。

(中時 )