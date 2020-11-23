檢舉魔人台南蘇大媽「北漂」 大鬧台北轉運站（影／民眾提供／蘇育宣翻攝）

網友直擊台南蘇大媽「北漂」台北轉運站。（照片截自臉書社團《阿蘭粉絲團（蘇仙姑/蘇大媽）不追蹤搶先看》）

全台知名的檢舉魔人台南蘇大媽「北漂」也栽了！台南蘇姓婦人因長期諷刺、辱罵警察等公務員，上月剛被台南地院判刑。結果民眾直擊，蘇大媽昨（22）日晚出現在台北轉運站，飆罵站務人員，最後被警方帶回派出所依社維法函送偵辦。網友將蘇大媽大鬧台北的照片貼到臉書粉絲團，網友笑稱「巨星來了，現場擠爆許多粉絲及記者」。

台南蘇姓婦人因長期諷刺、辱罵警察等公務員，還不斷報案檢舉，2年來濫訴高達1400多件，上月26日才被台南地院認定目無法紀、蔑視體制，針對起訴的5件妨害公務及1件侮辱公務員案判刑，合併應執行8月，可易科罰金24萬元，可上訴。

有網友在臉書社團《阿蘭粉絲團（蘇仙姑/蘇大媽）不追蹤搶先看》、《920公社》貼出照片，表示「蘇大媽」現身台北轉運站，而且對著站務人員大聲咆哮，最後警方出現，將她帶回派出所。

據三立新聞報導，蘇大媽昨晚間近8點左右到台北轉運站4樓的和欣客運，希望客運公司代為保管物品遭拒，蘇大媽大怒，開始飆罵工作人員，最後客運公司只能報警處理。不過蘇大媽在派出所內仍不斷打電話四處投訴，警政署、交通局通通打，揚言要員警「吃不完兜著走」，鬧到凌晨2點才肯走。

網友發現蘇大媽現身台北，紛紛搞笑留言：「巨星來了現場擠爆許多粉絲及記者」、「又牙起來了」、「台南人民知道步數了 必須往外發展」、「阿蘭加油 不要辜負了大家的期望」、「天龍國備香案迎接衰尾道人！」、「丟臉全台」、「丟了台南人的臉」、「我的天…真的來北部？」、「不死鳥傳奇啊！」、「北漂打拼了」、「人家只是運氣不好，想轉轉運而已」。

(中時新聞網)