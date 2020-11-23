半導體吹號角，台股指數收盤13878.01點再創新高！8吋晶圓代工產能吃緊，價格持續看漲，半導體產業需求暢旺，聯電(2303)率先亮燈漲停，台積電(2330)也緩步邁向500元，晶圓雙雄帶頭衝，世界先進(5347)同步走高，強茂(2481)、台勝科(3532)、矽力-KY(6435)、旺玖(6233)、晶相光(3530)、晶心科(6533)、台揚(2314)、閎暉(3311)、青雲(5386)、夠麻吉(8472)、辣椒(4946)及光耀(3666)等半導體個股及中小型股連袂漲停作收，帶動台股指數開高走高，盤中一度突破13900點，以13921.16點，再創歷史新高。

雖然過13900點後遭逢獲利了結賣壓，但指數仍大漲161點，收盤指數再創歷史新高，終場加權股價指數13878.01點，上漲161.57點，成交量2349.95億元，OTC指數為173.06點，上漲1.67點，成交量647.07億元。

今日上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲2.82%，其次是半導體類股及電纜類股，分別上漲1.97%及1.4%，表現較差者為百貨類股、玻璃類股及電機類股，其中百貨類股下跌0.66%，玻璃類股下跌0.51%，電機類股下跌0.47%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.35%，表現最差為文創類股，下跌0.15%。

就技術面來看，今天台股聯電(2303)亮燈漲停帶動下，指數開高走高，盤中一度突破13900點，再創歷史新高，終場上漲161.57點，以13878.01點作收；台股經過上週四及週五回測5日均線守穩後，今天攻勢再起，由半導體及權值股領軍上攻，指數再創歷史新高，成交量也維持在2000億元之上，目前台股長線趨勢明確，且全球股市未見敗象，多頭可望續攻，不排除挑戰14000點新高。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲二次疫情持續延燒，但死亡人數獲得控制，新興國家嚴重的巴西與印度則見到趨緩，此外，疫苗即將問世，市場高度預期FDA將於未來5個月內核准，疫情對股市的影已逐漸淡化。就基本面而言，主要經濟體PMI指數仍於50以上，僅歐洲服務業指數因二次疫情封城而低於50，全球經濟復甦方向不變，企業獲利開始上修。即使美國呈現分裂國會，對股市並不造成困擾，選後不確定性消除，且根據歷史經驗，歷屆選出分裂國會政府之下，美股隔年平均仍約上漲8%，台股在連動效應下，未來表現亦可期待。

吳繼先指出，因為全球股市歷經大半年的資金行情推動，基本上都在高檔位置，但時間慢慢往2021年走，全球GDP的復甦，伴隨企業營收獲利的成長，用明年角度看股市本益比相對變得健康。選股上，優先布局能見度較長的產業個股，包括：高階半導體、5G手機、中階手機零組件、WFH/LFH概念等，也建議布局股價位階低(本益比低)，具有落後補漲機會者，以及時序進入下半年，在今年壓抑的各項需求中，2021年能先蹲後跳者，其中以車用相關預期2021年彈幅最大。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，儘管美股上周因美國每日新增確診人數居高不下，影響就業及10月消費數據不如預期，使美股轉為震盪整理，不過輝瑞及Moderna疫苗正面訊息年底前可望上市，加上歐洲及中國以外新興市場國家每日新增確診人數自高檔下滑，資金持續回流股市及疫情受害股與循環類股，台股電子族群受惠電子旺季、訂單能見度相對高的情況下，後市格局偏多，持續看好5G概念、陸廠去美化受惠股、具有政策扶植的綠能產業，以及先前受疫情衝擊、目前產業秩序好轉的傳統產業。

(時報資訊)