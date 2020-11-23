全球前20大經濟體集團（G20）領袖周日承諾將竭盡一切所能，對「所有人」公平提供負擔得起的新冠肺炎藥物、檢測與疫苖。

G20此番宣示，反映出各國領導人擔心這場大流行病將加深全球富裕與貧窮國家之間的分裂。

在這場由沙烏地阿拉伯主辦、為期兩天的線上峰會，新冠肺炎疫情，以及不平均與不確定的經濟復甦前景仍是焦點所在。由於遏止疫情擴散的措施抑制了交通、貿易與全球需求，今年全球經濟已陷入急劇萎縮。

最終版公報指出，G20國家將努力「保護生命、以特別關注最弱勢者提供支持、讓我們的經濟回到恢復增長之路，並為所有人保護與創造就業」。

在新冠疫苖、檢測與療法上，G20領袖表示：「我們將不遺餘力去確保對所有人都是負擔得起，並能公平獲得」。沙烏地阿拉伯財政部長Mohammed al-Jadaan在閉幕記者會上表示，G20有一個清楚的認知：如果我們拋下任何一個國家，我們全部都會落後。

根據該公報，G20並批准了一項計畫，將最貧窮國家暫停償還債務期限延長至2021年中，並提出一個在期限之後解決債務問題的共同辦法。目前「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative,DSSI）已幫助46個國家在2020年延後了57億美元的債務償還，並承諾釋出120億美元供各國應對疫情造成的醫療與經濟壓力。

(時報資訊)