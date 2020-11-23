基隆市消防局信二分隊為關懷社區獨居老人及弱勢民眾，自上周起與德義里合作，將隊上每餐未食用的便當，免費發放給需要幫助民眾，不僅能避免浪費食物，也能做愛心一舉兩得。

基隆市消防局表示，消防人員每日出勤救災救護及執行各項訓練勤務，經常超過用餐時間，每日約有3、4個便當未使用，而消防隊平時進行居家防火宣導，發現社會上有許多生活困難的弱勢民眾需要幫助，因此，有隊員提出發放愛心便當的想法。

信二分隊長黃軍緯指出，因緣際會下得知分隊附近有幾位需要幫助的獨居長者，因此向德義里長張建源聯繫，里長也將資訊提供給弱勢邊緣戶，未來消防員沒有食用的便當會放置在停放消防車的通道旁，有需要的民眾可以前往領取。

消防局長陳龍輝說，愛心便當的活動是由分隊同仁主動發起，是為了避免浪費食物，而非刻意多製作便當提供，讓同仁做公益也不會造成負擔，雖然提供的便當數量不多，但每日的小小力量，也能累積大大的愛心。

(中時 )