檢方23日中午完成遺體相驗，初步勘驗疑似因個人因素輕生，死因為縊頸窒息。（羅亦晽攝）

黃母坐在角落泣不成聲，黃父強忍悲傷安慰家人，婉拒受訪，僅表示交由軍方處理。（羅亦晽攝）

針對編號「6672」失聯戰機及飛官蔣正志的最新搜救進度，因花蓮外海海象不穩及受天候因素影響，「奧黛麗絲號」海測船目前已從七星潭外海返回花蓮港內待命。（羅亦晽攝）

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志駕駛F-16戰機，17日在花蓮外海失聯，迄今尚未尋獲人機，沒想到該隊一名36歲黃姓士官長，22日晚間在營內寢室輕生，送往醫院急救仍回天乏術。經初步相驗，死因為縊頸窒息身亡，已開立相驗死亡證明書，遺體發還家屬。對於此事，家屬不願多說，僅表示交由軍方處理。

黃姓士官長22日晚間6時許，拿錢請同寢學弟幫忙買便當，學弟離開後便立即反鎖寢室輕生，晚上8時30分許被單位同仁發現，立即送往花蓮國軍醫院，晚上10點20分許，宣告不治；由於事件發生在國防部長嚴德發視察後，外傳恐與負責失事戰機有關，引發外界諸多聯想。對此，空軍司令部22日晚間立即發布新聞稿指出，黃員主要負責地面裝備，強調與「戰機失事無關」，籲請外界勿臆測。

黃姓士官長的遺體22日晚上11點18分許，在黃妻陪同下移至花蓮縣殯儀館，並報請花蓮地檢署相驗；黃父、黃母、黃姓士官長的胞弟、黃妻與女兒等人，23日一早前往等待相驗結果，黃母坐在角落，泣不成聲，黃父強忍悲傷安慰家人，婉拒受訪，僅表示交由軍方處理。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，檢察官23日早上到場履勘、調查現場環境及製作相關人員、家屬筆錄後，初步勘驗疑似因個人因素輕生，現場未發現遺書，死因釐清為縊頸窒息身亡，已開立相驗死亡證明書，遺體發還家屬。

據了解，黃姓士官長與妻子、妻子的姐妹及4個小孩住在新城鄉北埔村，平時雖待在軍中時間居多，鄰居鮮少見到他，卻對他讚許有加，表示黃為人親切，與家人感情十分融洽。

此外，針對編號「6672」失聯戰機及飛官蔣正志的最新搜救進度，因花蓮外海海象不穩及受天候因素影響，「奧黛麗絲號」海測船及海軍錦江艦、鄱江艦、獵雷艦，目前均自七星潭外海返回花蓮港內待命。

(中時 )