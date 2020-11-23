30歲香港女歌手李明蔚（Sarena），卻在2012年正是花樣年華時，罹患了「鼻咽腺樣囊性癌」，這8年來病情不斷加重，癌細胞迅速蔓延，導致臉部癱瘓，原本清秀的五官都變位毀容，讓她一度絕望到拒絕任何療程，將自己封閉，所幸重新開始治療後，癌細胞終於大幅下降。

罹癌第4年李明蔚突然病況惡化，不但臉部右邊癱瘓，右眼也無法完全閉合，右耳的聽力更是受影響只剩下三成，到後來她連開口說話都有問題，2019年癌細胞再度擴散到肺、肝、腎等器官，她還是堅強樂觀面對，「感恩！其實只是平常心看待，但真的想不到會有這麼多朋友幫助，很感動」。

李明蔚9月時曾公開募集醫療費用，吸引許多人響應，月底也正式開始治療，10月9日她透露第一階段治療已經完成，目前的精神狀態和胃口都不錯，呼吸比以前順暢，氣喘的情況也減少，「現在好好休養一下，繼續觀察！」她更對自己信心喊話，「希望會越來越好！相信自己！」

經過了一個月的休養，李明蔚21日帶來好消息，情緒激動透露這段期間，她驗了血液循環腫瘤細胞（CTC），醫師表示她體內的癌細胞已經從最初的68跌至2，「很感恩，感謝伸出援手支持幫助我的朋友！現在開始第二個療程！擁抱希望」，網友也紛紛替她加油，稱李明蔚為生命鬥士，希望她能早日康復。

(中時新聞網)