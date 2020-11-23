臉上掛著燦爛笑容、瞇著眼睛的蔡易尊是新希望基金會「東光計畫」志工，帶著獨特正面樂觀的人格特質訴說著「東光計畫」，如何成功及牧養台東偏鄉地區學生，脫離窮困並翻轉人生的故事。

「東光計畫」是協助台東偏鄉地區學生就學就養系統，這份公益愛心至今邁入第15年，能堅持至今不間斷，陪著部落、弱勢學生完成夢想，靠著是廣大民眾、企業捐款及新希望基金會的堅持。

蔡易尊說，「東光計畫」由新希望基金會創辦人張茂松因緣際會而投入，救助及提供弱勢孩子課後用餐及課後輔導，首批派志工余明勳、蘇茜夫婦執行，然第二年時，才驚覺這計畫必須堅持下去，公益是一條不能回頭的路，因孩子還沒有長大阿，不能僅是救助兩年、三年就中斷，弱勢孩子多來自於父母離異、隔代教養、雙親財務困難，甚至重病，孩子的父母財務短期翻轉不容易，「東光計畫」有責任堅持，就這樣15年持續不間斷協助及陪伴弱勢孩子從國小、國中到高中，甚至到大學。

蔡易尊說，執行「東光計畫」期間在台東長住，深入偏遠部落、教會及孩子生活，全然了解孩子的就學就養需求，他說在那裡不光是繳交學費有問題，還有基本生活需求的難處，偏遠地區有不少是小孩養大人，孩子帶著學校營養午餐或「東光計畫」課後餐食回去給阿公、阿嬤。

蔡易尊也是新店行道會牧師，他說投入公益是一件好事，但難在經費籌措上，遇到困難時，樂觀正面積極處理及教友互相禱告勉勵，這15年新希望基金會透過街頭募款、企業捐款、小蘋果愛心撲滿活動，募集「東光計畫」的經費完全用在課輔、課後用餐、補助學費、購買運動鞋、補助交通費，幫助台東7個族群學生，28個基地及每年900人次；經費有餘之際還帶孩子北上參訪企業如IKEA、捷運行控中心，拜訪音樂家、舞蹈家、導演等工作環境，不但打開孩子眼界，也讓他們瞭解人生不就單單如此，還可以有夢想。

蔡易尊分享一個感人故事，「東光計畫」每年均會撥出一筆經費讓孩子到台東市區以650元額度挑選喜愛的運動鞋，有位小孩與大家一同從台東最南方的部落，搭兩小時車程到台東市區時便嚎啕大哭起來，他哭著說這是他第一次到台東市區。

蔡易尊說，民眾及企業的愛心捐款，能滿足孩子小小的願望，實在太棒了。

15年時間說長不長，說短不短，蔡易尊提到，這15年幫助過的孩子已成功翻轉人生，替自己寫下激勵人生的故事，「東光計畫」收到美好果實，有在馬偕醫院婦產科擔任實習醫生，未來也將回到台東馬偕醫院回饋鄉里，有法官助理、護士及舞蹈家等，「東光計畫」將繼續改善偏遠部落孩子的人生。

(工商 )